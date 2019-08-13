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У Житомирській області чиновника шантажували "компроматом" перед візитом Зеленського

Новини » Суспільство    13.08.2019 - 15:25
У Житомирській області чиновника шантажували "компроматом" перед візитом Зеленського
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмисник вимагав 30 тисяч доларів від директора одного з районних держлісгоспів

Чиновника шантажували "компроматом" за 30 тисяч доларів перед візитом президента України Володимира Зеленського у Житомирську область. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Зазначається, що голова громадської ради при Житомирській облдержадміністрації погрожував поширити нібито відео-компромат про директора лісгоспу напередодні візиту Зеленського.

"Оперативники спецслужби встановили, що активіст організував механізм вимагання грошей від представників суб'єктів лісового господарства за невжиття заходів громадського впливу для блокування їх законної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, зловмисник вимагав 30 тисяч доларів від директора одного з районних держлісгоспів. У разі несплати грошей "громадський активіст" погрожував оприлюднити в інтернеті та в соцмережах нібито компрометуючу інформацію про директора напередодні візиту керівництва країни в Олевський район області.

Правоохоронці затримали голову громадської ради у ресторані в центрі Житомира після отримання чергового "траншу" у розмірі 5,5 тисяч доларів. Раніше було зафіксовано факт перерахування на картковий рахунок "авансу", як гарантії за мовчання.

Відкрито кримінальну справу за статтею "вимагання" (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, голову Коростенської районної ради Житомирської області затримали на хабарі. Чиновник вимагав хабар від підприємця у розмірі тисячі доларів за забезпечення перемоги в конкурсі та затвердження в подальшому договору оренди приміщень у Коростенській центральній клінічній лікарні.

Як повідомляє РБК-Україна, правоохоронці затримали на хабарі в 1,5 млн доларів гендиректора Інституту охорони ґрунтів України та керівника підприємства "Головинський кар'єр".

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