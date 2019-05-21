Зеленський призначив нового начальника Генштабу

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України. Про це йдеться в указі президента №302/2019.

Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України.

Раніше Хомчак обіймав посаду першого заступника командувача Сухопутними військами України, командира оперативного командування "Південь".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України.

"Призначити Хомчака Руслана Борисовича начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України", - йдеться в тексті указу.