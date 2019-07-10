Зеленський призначив нового главу Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айрияна новим головою Київської ОДА. Про це стало відомо під час робочого візиту президента в Бориспіль, передає кореспондент РБК-Україна.

Бно-Айріяна народився в столиці Азербайджану Баку. Школу закінчив у Львові, а потім навчався в Київському національному університеті імені тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".

Протягом 2010-2013 років Бно-Айріян був радником міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка. Він був радником екс-прем'єра Миколи Азарова, відповідаючи за напрям в охороні здоров'я.

В 2015-2016 роках Бно-Айріян очолював Департамент стратегічного планування та європейської інтеграції в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості. Він був директором з комунікацій та міжнародного співробітництва підприємства, а згодом обійняв посаду заступника директора "НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив Віталія Комарницького Марьяновича головою Луганської обласної державної адміністрації, а підприємця Ігоря Бондаренка - главою Закарпатської області.

РБК-Україна писало, президент говорив, що новим головою Івано-Франківської області стане один з кандидатів на посаду голови Львівської ОДА Денис Шмигаль.