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Зеленський призначив нового голову Чернігівської ОДА

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Середа 04 серпня 2021 13:36
Зеленський призначив нового голову Чернігівської ОДА Фото: президент Володимир Зеленський та глава Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус (president.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслава Чауса. Глава держави підписав відповідний указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

Зеленський провів особисту зустріч з новопризначеним очільником області в Офісі президента. Він вручив Чаусу службове посвідчення.

Довідка. В’ячеслав Чаус народився у Чернігові в серпні 1977 року. Має юридичну та економічну освіту. До призначення головою ОДА працював заступником генерального директора із земельних та соціальних питань АТ "Укргазвидобування".

Нагадаємо, 28 червня Кабмін погодив призначення Чауса новим главою Чернігівської ОДА.

До цього область очолювала Анна Коваленко, дружина колишнього головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Його звільнили з посади 27 липня.

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Володимир Зеленський
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