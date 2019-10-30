Зеленський призначив Кулебу головою Комісії з питань євроатлантичної інтеграції

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який призначив Дмитра Кулебу головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у середу, 30 жовтня.

Згідно з указом №784/2019, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванну Климпуш-Цинцадзе звільнили з посади голови Комісії.

Також президент зобов'язав затвердити положення про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України, а також склад Комісії.

Нагадаємо, 28 серпня у Верховній раді нового скликання визначилися з керівниками парламентських комітетів. Керівником комітету з питань інтеграції України з Європейським союзом призначили Іванну Климпуш-Цинцадзе.

Крім того, раніше Дмитро Кулеба заявив, що українцям з діаспори потрібно увімкнути отримання подвійного громадянства. За його словами, це дозволить Україні більш ефективно використовувати потенціал співвітчизників з діаспори.