Зеленський призначив виконуючих обов’язків глав Одеської та Полтавської області

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов’язки глав Одеської та Полтавської державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Повідомляється, що указом №413/2019 тимчасово виконуючим обов’язки голови Полтавської держадміністрації призначено Пругла Олега, який з 2014 займав посаду заступника голови облдержадміністрації.

Також указом №412/2019 Шаталову Світлану було призначено тимчасово виконуючою обов’язки голови Одеської обласної адміністрації. Шаталова з 2017 року займала посаду заступника голови Одеської облдержадміністрації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Зеленський призначив нове керівництво Нацгвардії. Зеленський підписав указ про призначення Миколи Балана командувачем Національної гвардії, а також призначив Володимира Кондратюка першим заступником командувача Нацгвардії, Руслана Дзюбу і Юрія Лебедя - заступниками командувача Національної гвардії.

Нагадаємо, що Зеленський призначив Бухарева главою зовнішньої розвідки. Служба зовнішньої розвідки - державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.