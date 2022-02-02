Кабмін погодив призначення нового голови Київської ОДА
Фото: Кабмін погодив призначення нового голови Київської ОДА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Уряд погодив призначення нового голови Київської ОДА. Рішення прийнято 2 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення уряду.
Кабмін погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.
Зазначимо, зараз він виконує обов'язки першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.
Хто зараз голова Київської ОДА
Сьогодні головою Київської обласної державної адміністрації є Василь Володін.
Рішення про призначення нового голови ОДА приймає президент України.