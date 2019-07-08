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Зеленський звільнив ще одного топ-чиновника АМКУ

Новини » Політика    08.07.2019 - 15:27
Зеленський звільнив ще одного топ-чиновника АМКУ
Фото: Марія Ніжнік (facebook com AequoLawFirm)

Президент продовжує скасовувати укази Порошенко

Президент Володимир Зеленський звільнив Марію Нижник з посади першого заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого. Відповідний указ розміщений на президентському сайті.

Нагадаємо, Марія Ніжнік була призначена державним уповноваженим АМКУ в червні 2015 року, а в липні того ж року президент Петро Порошенко призначив її першим заступником глави Антимонопольного комітету. До роботи в АМКУ вона була партнером і керівником практики антимонопольного та конкурентного права юридичної фірми Aequo.

Відзначимо, минулого тижня президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Вовка з посади заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого. Крім того, президент звільнив Агію Загребельскую і Валерія Полюховича з посад державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський останнім часом ухвалив ряд кадрових рішень, які в його компетенції. Зокрема, Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони, змінив керівництво СБУ, Держприкордонслужби та Нацгвардії.

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