Зеленський призначив дев'ять суддів

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення на посади вісім суддів у місцевих адміністративних судах і одного - на посаду судді господарського суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідні укази були оприлюднені 18 вересня.

"Відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 та підпункту 2 пункту 161 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, частини шостої статті 147, абзацу другого пункту 3 та пунктом 40 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" закону України "Про судоустрій і статус суддів" постановляю призначити Кротинову Олену Вікторівну на посаду судді господарського суду Донецької області", - йдеться в указі № 703/2019

Також, згідно з указом № 704/2019 президент призначив вісім суддів у Дніпропетровському, Донецькому, Житомирському, Харківському, Хмельницькому, Черкаському, Чернігівському окружних админисудах та Окружного адміністративного суду міста Києва.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський призначив понад 40 суддів в регіональні суди.

Крім того, Верховна рада схвалила проект закону президента Володимира Зеленського про судову реформу за основу. Документ пропонує впорядкувати діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя.