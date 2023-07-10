Зеленский намекнул на участие в саммите НАТО, но интрига остается

"Также очень важно, что в Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня - страны Европы, Америка, Канада, Япония… Приоритеты совершенно очевидны - это противовоздушная оборона для наших городов, для всех общин на всей территории страны, мы работаем над созданием полноценного воздушного щита. Это также оружие для фронта - будут в Вильнюсе переговоры и по этому поводу", - сказал Зеленский.

Также, по его словам, на саммите будут обсуждаться и "другие аспекты защиты жизни и нашей общей безопасности".

Президент уверен, что из Вильнюса для наших воинов могут быть хорошие новости по поставкам оружия.

"Завтра, в день начала саммита, который теперь немыслим без Украины, будет уже 503-й день полномасштабной войны. Это много говорит о нашей силе - силе украинского народа, который в условиях такой войны, после стольких битв и дней имеет силу, без которой безопасность Европы - просто ее уже не представить", - отметил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил воинов, волонтеров, врачей и всех людей, "работающих ради украинской силы, украинской победы".

"Это честь для меня - представлять таких людей и такую Украину!", - подчеркнул президент.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, на саммите, который пройдет 11-12 июля, Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после войны.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов Альянса подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

К тому же, Украина хочет получить четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге, на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

По данным Politico, группа западных союзников в НАТО ведет "безумные, в последнюю минуту" переговоры по завершению подготовки декларации о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита в Вильнюсе. Financial Times сообщает, что на саммите, вероятно, примут своеобразную многостороннюю декларацию с отдельными обязательствами стран по Украине.

Больше об ожиданиях, гарантиях безопасности и о том, решатся ли партнеры по приглашению воюющей страны в НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.