Зеленский намекнул на новые переговоры с Рубио

Новая встреча с Рубио

При общении с журналистами Зеленский намекнул на переговоры с Рубио.

На вопрос, уверен ли он в достижении соглашения с президентом США Дональдом Трампом, глава государства ответил очень дипломатично.

Он вернулся к своему разговору с Рубио ранее сегодня и сказал, что это был правильный канал для обсуждения "деликатных вопросов", таких как работа Starlink, ракеты-перехватчики к Patriot и обмен разведывательными данными.

Зеленский выразил надежду, что снова поговорит с государственным секретарем США в течение следующих 48 часов.

Ранее РБК-Украина писало, что Рубио отверг обвинения в том, что из-за отказа США передавать разведданные погибают украинцы. Также он отрицал умышленное ограничение военной помощи.