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Зеленский намекнул на новые переговоры с Рубио

21:46 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)

Украинская и американская стороны активно обсуждают "деликатные" вопросы. В скором времени может состояться новый разговор с государственным секретарем США Марко Рубио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам встречи украинской, европейской и американской делегаций в Осло.

Новая встреча с Рубио

При общении с журналистами Зеленский намекнул на переговоры с Рубио.

На вопрос, уверен ли он в достижении соглашения с президентом США Дональдом Трампом, глава государства ответил очень дипломатично.

Он вернулся к своему разговору с Рубио ранее сегодня и сказал, что это был правильный канал для обсуждения "деликатных вопросов", таких как работа Starlink, ракеты-перехватчики к Patriot и обмен разведывательными данными.

Зеленский выразил надежду, что снова поговорит с государственным секретарем США в течение следующих 48 часов.

Ранее РБК-Украина писало, что Рубио отверг обвинения в том, что из-за отказа США передавать разведданные погибают украинцы. Также он отрицал умышленное ограничение военной помощи.

Кроме того, Зеленский сообщил, что обсудил с госсекретарем США Марко Рубио потребность в перехватчиках для борьбы с баллистикой и раннем предупреждении о российских ударах.

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