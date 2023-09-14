Зеленский на следующей неделе встретится с Байденом, - NBC

"Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе", - говорится в материале.

Отмечается, что также он должен встретиться с президентом Джо Байденом.

Пока непонятно, состоится ли встреча Байдена и Зеленского в Нью-Йорке или в Белом доме. Последний раз Байден встречался с Зеленским в июле во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Зеленский публично заявил о своем намерении выступать на ГА ООН в течение нескольких месяцев.

Встреча Зеленского и Байдена

Недавно сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить с президентом США Джо Байденом передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS уже этой осенью.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул на скорую встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

"Я с нетерпением жду возможности обсудить целый ряд вопросов, которые у нас есть, и знаю, что президент (США Джо Байден – ред.) будет с нетерпением ждать встречи с вами в ближайшем будущем", - отметил Блинкен.