Зеленский: на следующей неделе ожидаем весомых новостей для ускорения нашей победы

"Я благодарен всем лидерам за поддержку и за то, что было вчера. И за сигналы, которые сегодня были в Мюнхене. Подтверждающие, что российская агрессия будет иметь только один финал, а именно - проигрыш государства-террориста", - говорится в заявлении.

По словам президента, нужно сделать все, чтобы ускорить российский проигрыш. Давление мира должно быть таким, чтобы Россия не успевала обретать новые формы террора.

"Кстати, наша дипломатическая работа на следующей неделе будет посвящена именно этой - именно ускорению нашего движения. Ожидаем весомых новостей для Украины, для нашей безопасности", - добавил Зеленский.