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У каждого удара РФ по Украине будут конкретные юридические последствия, - Зеленский

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Украина, Суббота 18 февраля 2023 21:30
У каждого удара РФ по Украине будут конкретные юридические последствия, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Каждый российский ракетный удар по украинским городам будет иметь для России конкретные юридические последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"За эту неделю мы достигли весомых сигналов от наших партнеров, конкретных договоренностей по неизбежности привлечения России к ответственности за агрессию, за террор против Украины и ее народа", - сказал Зеленский.

По его словам, РФ будет отвечать за каждый ракетный удар на юридическом уровне.

"Каждый российский удар по Харькову и области, по Сумской и Донецкой области, по Хмельницкому, по нашему Никополю и каждому уголку нашего государства будет иметь для государства-террориста конкретные юридические последствия", - подчеркнул президент.

Он отметил, что это касается не только того зла, которое Россия принесла с 24 февраля, но и с 2014 года.

"Мы все помним. Помним Иловайск, помним Донецкий аэропорт, мы помним бои за Дебальцево - особенно сегодня - и каждый удар против нашего народа. Мы должны восстановить справедливость. Мы сделаем это. Сделаем вместе со всем миром "Слава каждому и каждому, кто сегодня в бою! Вечная память всем, чьи жизнь отняла эта война, это государство - Россия и его агрессия!", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня утром российские войска устроили очередную ракетную атаку по Украине. В Хмельницком из - за ракетного удара повреждения жилых многоэтажек и учебных заведений. Два человека получили ранения.

Оккупанты во время утренней атаки попали ракетой по военному объекту в Хмельницком. Другая ракета ударила рядом, повредив ряд гражданских объектов.

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