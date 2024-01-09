RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию, - СМИ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию и принять участие в международном форуме в Давосе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tages-Anzeiger.

По данным издания, в январе президент Украины намерен посетить Всемирный экономический форум в Давосе, а также столицу Швейцарии, город Берн. Визит главы государства может продлиться не менее двух дней.

Источники также отмечают, что Зеленский хочет лично выступить на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января.

Также президент Украины планирует визит в Берн перед своим выступлением в Давосе в понедельник, 15 января. Об этом говорят несколько независимых источников издания, знакомых с планами визита.

Несколько человек из федеральной администрации Швейцарии отмечают, что планируемый визит Зеленского, вероятно, останется неподтвержденным до последнего момента. По их словам, поездка также будет зависеть от военной ситуации. Окончательное решение о том, приедет ли Зеленский в Давос и Берн, похоже, еще не принято.

По данным издания, президент Украины может встретится с федеральным президентом, главой МИД и министром обороны.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что следующая встреча советников по национальной безопасности и политических советников лидеров стран по реализации украинской формулы мира состоится в Давосе в январе 2024 года.

Глава Офиса президента Украины пригласил на данное мероприятие государственного секретаря Святого Престола Ватикана кардинала Пьетро Паролином, а также ряд советников.

Ранее Зеленский также во время разговора с эмиром Катара Тамимом бин Хамад аль-Тани пригласил в Давос представителя этой страны.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвейцарияВладимир ЗеленскийДавос