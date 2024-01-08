Ермак обсудил с госсекретарем Ватикана участие во встрече по формуле мира
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином в понедельник, 8 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Как сообщается, стороны обсудили последствия недавних массированных ракетных обстрелов украинских населенных пунктов, совершенных агрессором, в частности, 29 декабря 2023 года, а также 2 и 8 января 2024-го.
"Россия и дальше уничтожает объекты гражданской инфраструктуры и дома украинцев. Но, несмотря на эти вызовы, мы продолжаем работать, продолжаем бороться. Наш дух очень крепкий, и мы верим в нашу победу", - отметил руководитель ОП.
Кроме того, Ермак и Паролин обсудили вовлеченность Ватикана в реализацию гуманитарных аспектов украинской формулы мира, в частности, инициативы Bring Kids Back UA по возвращению незаконно депортированных украинских детей.
Стороны также обсудили подготовку к следующей встрече советников по национальной безопасности и политическим советникам лидеров стран по реализации украинской формулы мира, которая состоится в Давосе, и, в частности, участие в ней представителя Ватикана.
Украинская "формула мира"
Впервые президент Украины Владимир Зеленский инициировал ее во время выступления на саммите G20. В частности, она предусматривает:
- радиационную и ядерную сохранность (выход РФ с местности ЗАЭС, отказ от ядерных опасностей);
- продовольственную безопасность (расширение зерновой инициативы);
- энергетическую сохранность;
- освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
- исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
- вывод русских войск и прекращение боевых действий;
- справедливость;
- экоцид, потребность немедленной защиты природы;
- недопущение эскалации;
- фиксацию окончания войны.
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