Зеленский провел переговоры с эмиром Катара: что обсудили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Зеленский поблагодарил за посредническую роль Катара и личную позицию шейха в возвращении незаконно депортированных Россией украинских детей. Также они обсудили дальнейшую координацию по этому направлению.

"Отметил вклад Катара объемом 20 млн долларов в инициативу Grain from Ukraine и заверил, что Украина, несмотря на попытки России сорвать мирную навигацию по Черному морю, и в дальнейшем будет оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности", - написал Зеленский.

Лидеры обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и организацию предстоящего Глобального саммита мира.

Зеленский пригласил представителя Катара на следующую встречу советников в Давосе.

Позиция Катара по поводу войны

Стоит отметить, что власти Катара занимают якобы нейтральную позицию по войне в Украине. Однако Катар открыто не осудил российскую агрессию против украинцев.

К тому же в Катаре заявили об "эскалации войны" из-за "нападения" на здание Кремля в мае. Страна проигнорировала российский террор против мирных жителей Украины. МИД Украины резко ответил Катару, напомнив, что именно Россия является агрессором.

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