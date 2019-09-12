Зеленський наполягає на зустрічі в нормандському форматі у вересні

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що зустріч у нормандському форматі пройде у вересні 2019 року. Про це він сказав на брифінгу після зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Зеленський, першим кроком було те, що в Україну військовополонені і політв'язні.

"Формула Штайнмайера і всі пункти Мінських угод будуть розглядатися лідерами чотирьох країн. Ми наполягаємо, щоб ця зустріч відбулася саме у вересні", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан на прес-конференції в Москві 9 вересня запропонував, щоб уже в найближчі дні в Парижі відбувся саміт "нормандської четвірки".

Раніше заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що повернення до плану Штайнмайера по врегулюванню ситуації на Донбасі стане рухом назад для України.

Так звана "формула Штайнмайера" передбачала порядок, при якому Верховна рада спочатку приймає закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводяться вибори на цій території, після чого ОБСЄ робить висновок про те, чи відповідали проведені вибори європейським стандартам.