У Раді розповіли, коли розглянуть законопроект Зеленського про імпічмент

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи не зможуть розглянути законопроект Зеленського без рішення профільного комітету

Законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент президента буде розглядатись у сесійній залі лише після того, як вийде час для подачі альтернативних законопроектів. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова підкомітету з питань виборів і референдумів комітету Верховної ради з питань правової політики та правосуддя, нардеп Олександр Черненко.

За його словами, депутати не зможуть розглянути законопроект Зеленського, поки не буде рішення профільного комітету.

"Законопроект про імпічмент (поданий президентом, - ред.) ще має пройти комітет. Я не знаю, невідкладний він вніс чи ні. В будь-якому разі, цей законопроект йде після того, як закінчиться час на подачу альтернативних законопроектів. Після цього буде зібраний комітет, розгляне і винесе рішення. Це є певна процедура, яку не можна порушувати", - заявив Черненко.

Крім того, депутат не виключив, що перед президентським законопроектом Рада вирішить розпочати розгляд поправок до нового виборчого кодексу.

"Ми маємо розглядати законопроект про Тимчасові слідчі комісії, де також є положення щодо імпічменту. Після ТСК буде виборчий кодекс, з того що я знаю", - додав парламентар.

Слід зазначити, що профільний комітет парламенту збереться на чергове засідання лише у наступну пленарну середу.

Нагадаємо, на сайті ВР у середу, 29 травня 2019 року, був оприлюднений текст законопроекту про імпічмент президента, який був внесений Володимиром Зеленським.

Як писало РБК-Україна раніше, 29 травня представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про імпічмент.

Крім того, раніше заступник глави фракції "Блок Петра Порошенко", нардеп Олексій Гончаренко повідомив про внесення альтернативного законопроекту про імпічмент. Законопроект був зареєстрований у парламенті 29 травня.