Зеленський: у нас немає непорозумінь з Байденом

"Коли кажуть, що у нас є непорозуміння, то у нас немає непорозумінь з президентом США. Я просто глибоко розумію, що відбувається в моїй державі, як він глибоко розуміє, що відбувається в США", - заявив президент.

Про що йдеться

Напередодні CNN з посиланням на анонімного українського топ-чиновника повідомило, що вчорашня телефонна розмова Байдена і Зеленського пройшла не дуже добре нібито через розбіжності з приводу оцінок рівня ризику вторгнення Росії в Україну. Нібито американський президент попередив, що вторгнення є практично неминучим з настанням холодів.

У той же час представниця Ради небезпеки США Емілі Хорн спростувала ці відомості, заявивши, що анонімне джерело злило брехню для CNN.

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що не треба довіряти інформації з соцмереж, а всі дані про розмову президентів містяться в офіційних релізах. Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав інформацію CNN недостовірною.