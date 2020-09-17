Юрченко втратив етичні підстави бути нардепом, - ОП

Фото: Олександр Юрченко (facebook.com/yurchenko211)

Офіс президента заявив про зухвалу поведінку народного депутата Олександра Юрченка, якому генпрокурор підписала підозру. В ОП очікують, що він співпрацюватиме з правоохоронцями.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У Зеленського сподіваються, що матеріали по цій справі зібрані в достатній кількості, щоб було можливим довести відповідні звинувачення у суді.

"Констатуємо, що з політичної й моральної точок зору, враховуючи наведений НАБУ відеоматеріал, пан Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної ради. Влада - не місце для "плюшок", - йдеться в заяві.

Зазначимо, НАБУ опублікувало матеріали справи нардепа. Він завуальовано натякнув на необхідність передати йому хабар - "надати плюшки".

Після публікації матеріалів стало відомо, що він виходить з фракції "Слуга народу". В Офісі президента назвали це рішення доречним.

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