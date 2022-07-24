Зеленський натякнув на Лаврова: лише ті, хто не знає історію, могли атакувати Україну

Президент Володимир Зеленський впевнений, що тільки ті, хто не знає історію, могли зважитися на вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії і абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати Україну. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть незалежності", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що найважливішим національним завданням є збереження єдності та робота на перемогу над Росією.