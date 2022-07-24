Зеленський натякнув на Лаврова: лише ті, хто не знає історію, могли атакувати Україну
Президент Володимир Зеленський впевнений, що тільки ті, хто не знає історію, могли зважитися на вторгнення до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.
"Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії і абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати Україну. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть незалежності", - зазначив Зеленський.
Він також додав, що найважливішим національним завданням є збереження єдності та робота на перемогу над Росією.
Зазначимо, ймовірно, Зеленський торкнувся теми історії у відповідь на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Москва має намір допомогти українцям позбутися від нібито "антинародного і антиісторичного режиму".
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вже назвав ці слова прикладом класичної шизофренії.
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