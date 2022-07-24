ua ru
Нд, 24 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський натякнув на Лаврова: лише ті, хто не знає історію, могли атакувати Україну

Новость на русском →
Київ, Неділя 24 липня 2022 22:27
Зеленський натякнув на Лаврова: лише ті, хто не знає історію, могли атакувати Україну Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Володимир Зеленський впевнений, що тільки ті, хто не знає історію, могли зважитися на вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії і абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати Україну. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть незалежності", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що найважливішим національним завданням є збереження єдності та робота на перемогу над Росією.

Зазначимо, ймовірно, Зеленський торкнувся теми історії у відповідь на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Москва має намір допомогти українцям позбутися від нібито "антинародного і антиісторичного режиму".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вже назвав ці слова прикладом класичної шизофренії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Лавров
NEWS
Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times
Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років