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США втрое увеличат изготовление артснарядов: сколько времени на это нужно

Четверг 25 апреля 2024 17:03
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США втрое увеличат изготовление артснарядов: сколько времени на это нужно Фото: США увеличат производство боеприпасов, Донецкая область 5 марта 2023 года (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

США планируют увеличить производство артиллерийских боеприпасов втрое, а это по объему 100 тысяч 155-мм снарядов в месяц.

Об этом заявил заместитель начальника штаба армии США генерал-лейтенант Джеймс Мингус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense One.

"С учетом дополнения, которое, к счастью, было принято 23 апреля, к следующему лету мы достигнем производства 155-мм артиллерийских боеприпасов в 100 тысяч единиц", - отметил он.

По словам Мингуса, в настоящее время американская "оборонка" выпускает 30 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Таким образом, Соединенные Штаты увеличат объем производства 155-мм боеприпасов до 1,2 миллиона в год.

В США отмечают, что увеличение производства 155-мм артиллерийских боеприпасов критически важно для Украины.

Какую помощь США оказывали Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ Соединенные Штаты поддерживают Украину. За это время Америна предоставила нашей стране десятки военных пакетов.

Украина получала разную помощь от США, в частности: бронемашины, системы ПВО и т.д.

Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине.

Добавим, США в марте тайно поставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS, а ВСУ применили их против россиян на прошлой неделе.

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