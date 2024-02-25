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Зеленский: нам будет сложно ближайшие месяцы, Россия готовит свое наступление

Украина, Воскресенье 25 февраля 2024 18:59
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Зеленский: нам будет сложно ближайшие месяцы, Россия готовит свое наступление Фото: президент Владимир Зеленский (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация приступит к подготовке к новому наступлению уже в конце весны - начале лета.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Нам сложно будет ближайшие месяцы, потому что есть колебания в США, которое имеет влияние на некоторые государства, хотя ЕС показал способность быть лидерами. Нам будет сложно в марте-апреле, мы будем проходить такой период волн, и политических, и финансовых, давления разного. РФ будет готовить наступление в начале лета или в конце мая. Если смогут. Они будут готовиться", - сказал президент.

Он отметил, что Украина будет готовиться к этому бою.

"Их бой, который начался 8 октября, не принес никакого результата. Мы со своей стороны подготовим свой план и будет идти по нему. Переломным моментом станут выборы в США и с того момента будем понимать что произойдет после этого", - подытожил он.

Напомним, сегодня, 25 февраля, состоялся форум "Украина. Год 2024" с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Прошедшая пресс-конференция главы государства состоялась в прошлом году, а именно 19 декабря. Тогда Зеленский провел большую пресс-конференцию, посвященную итогам 2023 года. Встреча с журналистами длилась два часа.

РБК-Украина в своем материале приводила ключевые заявления президента Украины.

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