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Зеленський про накопичення військ РФ біля України: нічого нового не бачимо

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ситуація з безпекою в Україні не змінюється. Коментуючи нагромадження російських військ на кордоні, він заявив, що не бачить нічого нового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланняс на прес-службу Офісу президента.

"Ми вважаємо, що накопичення військ біля кордонів - це психологічний тиск з боку наших сусідів. Ми нічого нового в цьому не бачимо. Щодо того, чи є ризики, - ризики є й не закінчуються з 2014 року. Питання в градусі цих ризиків і як ми на них реагуємо", - сказав Зеленський під час переговорів з членами Європейської бізнес-асоціації.

Президент запевнив, що для бізнесу з погляду безпеки немає ніяких перешкод. Крім того, за його словами, українські військові готові оперативно зреагувати на будь-які маніпуляції.

"Україна робить усе можливе, щоб посилити свою обороноздатність і мати можливість відреагувати на будь-який розвиток подій. Зокрема, проводяться планові навчання, здійснюються заходи, спрямовані на покращення забезпечення війська. Сьогодні в нас достатньо сил та озброєння, щоб достойно захищати нашу державу без залучення будь-кого, крім військових", - додав глава держави.

Нагадаємо, що міністр іноземних справ Дмитро Кулеба звернувся до ОБСЄ і закликав її представників не бути посивно-нейтральними щодо України.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, 9 лютого президент Володимир Зеленсьикй провів телефонну розмову з новообраним президентом Європейського парламенту Робертою Метсолою.

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