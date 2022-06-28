Зеленський напередодні саміту НАТО зідзвонився зі Столтенбергом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед самітом Північноатлантичного альянсу, який стартує сьогодні в Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter .

"На нашому саміті НАТО ми посилимо підтримку нашого Близького партнера України зараз і в довгостроковій перспективі. Союзники по НАТО підтримують вас", - заявив генсек Альянсу в Twitter .

У свою чергу Столтенберг повідомив, що обговорив із Зеленським російську агресію проти України.

Зеленський повідомив, що вказав Столтенбергу на важливість потужної протиракетної оборони для України для запобігання російських терактів.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в України немає особливих очікувань від майбутнього саміту НАТО в Мадриді, який пройде 28-30 червня.

Нагадаємо, саміт НАТО в Мадриді розгляне нову стратегічну концепцію з урахуванням змін в європейській і світовій безпеці, підтвердить єдність союзників і політику "відкритих дверей". Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розглядає можливість участі в саміті.