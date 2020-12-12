Зеленський нагородив Марківа орденом "За мужність"

Звільнений з італійської в'язниці український нацгвардієць Віталій Марків (РБК-Україна)

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження старшого сержанта Національної гвардії Віталія Марківа орденом "За мужність" III ступеня.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Указ був підписаний за клопотання Міністерства внутрішніх справ 12 грудня, у день сухопутних військ.

Зазначається, що Марків нагороджений за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов’язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні.

"Українська держава і я особисто будемо завжди відстоювати права наших громадян та завжди допомагатимемо їм повернутися додому, в якій би частині світу вони не потрапили в біду. Ми будемо боротися за кожного нашого громадянина - це один з моїх базових принципі", - сказав Зеленський.

Як писало РБК-Україна раніше Марків був виправданий апеляційним судом в Мілані. Марківа визнали невинним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під час бойових дій на Донбасі. На наступний день нацгвардієць повернувся в Україну.

Як відомо, у липні 2019 суд першої інстанції в італійському місті Павія (Ломбардія) засудив його до 24 років позбавлення волі.

Грунтуючись на інформації кремлівської пропаганди, суд визнав українця винним в тому, що він нібито зіграв роль навідника, передавши українським військовим координати місцезнаходження загиблих.

При цьому, за даними української влади, обстріл, в результаті якого загинули Роккеллі і Миронов, влаштували окупаційні сили РФ. В результаті Міланський апеляційний суд, вивчивши надані Україною докази, визнав Марківа невинним. Він пробув у в’язниці три роки і чотири місяці.