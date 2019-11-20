Зеленський нагородив загиблого комбрига 128-ї ОГШБ

Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив Євгена Коростельова, комбрига 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув в результаті виконання бойового завдання на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, президент посмертно нагородив полковника Коростельова орденом Богдана Хмельницького 2-го ступеня за особисті заслуги у захисті України.

"За особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: нагородити орденом Богдана Хмельницького 2-го ступеня Коростельова Євгена Володимировича - полковника (посмертно)", - йдеться в указі.

Нагадаємо, комбриг 128-ї ОГШБ, полковник Коростельов помер в у Харківському військово-медичному клінічному центрі вночі, 19 листопада. Полковник отримав поранення під час виконання бойового завдання на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, 12 листопада під час обходу позицій в зоні проведення ООС на Донбасі на вибуховому пристрої підірвалися двоє військовослужбовців 128-ї ОГШБ, серед них був полковник Коростельов. Постраждалих було відразу госпіталізовано у важкому стані.