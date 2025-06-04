Зеленский наградил воинов СБУ за "Паутину": сколько самолетов РФ полностью уничтожены

Украинским защитникам в ходе операции "Паутина" удалось поразить 41 российский самолет. При этом половину из них враг уже никогда не восстановит.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге.
Президент подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы остановить Россию, их авиацию, бомбардировки и потенциал.
По его словам, сегодня он закрытым указом наградил воинов СБУ, которые провели операцию "Паутина", в рамках которой был поражен 41 самолет.
"Половину из них невозможно восстановить, а часть будет восстанавливаться годами, если восстановится. Действительно, справедливая военная цель", - отметил Зеленский.
Напомним, 1 июня воины СБУ провели операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков, которые враг использует для ударов по украинской территории.
Аэродромы в разных частях России атаковали дроны. Их запускали прямо с территории РФ - беспилотники спрятали в мобильных деревянных домиках, которые перевозили фуры.
СБУ отмечала, что в ходе операции удалось поразить треть стратегической авиации российских оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.