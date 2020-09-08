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Зеленський сподівається, що лікарні впораються з напливом COVID-пацієнтів

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що лікарні готові до збільшення кількості госпіталізованих у разі зростання інфікованих коронавірусом. Він зазначив, що наслідки легковажного ставлення людей до COVID-19 "буде виправляти вся країна".

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Є великі проблеми з кількістю ліжок, маю на увазі швидке заповнення ліжок ... Але все ж вірю, що це не буде в такому обсязі, як було, наприклад, у більшості країн Європи", - зауважив Зеленський.

Він також додав, що лікарні готові до збільшення госпіталізації хворих коронавірусом.

"Попри це, ми готуємо багато лікарень через збільшення кількості хворих - тих, яких вже доставляють в лікарню. Збільшуються, переобладнуються лікарні. З технічними засобами, киснем, ШВЛ - там питань немає. Не хочу говорити, що на всіх достатньо, але принаймні ми готові", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 2411 нових випадків коронавірусу, найбільше - у Києві, Харківській, Одеській, Львівській та Тернопільській областях.

Зазначимо, з 7 вересня в Україні набула чинності нове карантинне зонування.

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