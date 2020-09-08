Зеленский надеется, что больницы справятся с наплывом COVID-пациентов

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что больницы будут готовы к увеличению количества госпитализируемых в случае роста инфицированных коронавирусом. Он отметил, что последствия легкомысленного отношения людей к COVID-19 "будет исправлять вся страна".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Есть большие проблемы с количеством коек, имею в виду быстрое заполнение коек ... Но все же верю, что это не будет в таком объеме, как было, например, в большинстве стран Европы", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что больницы готовы к увеличению госпитализации больных коронавирусом.

"Несмотря на это, мы готовим много больниц из-за увеличения количества больных - тех, которых уже доставляют в больницу. Увеличиваются, переоборудуются больницы. С техническими средствами, кислородом, ИВЛ - там вопросов нет. Не хочу говорить, что на всех достаточно, но по крайней мере мы готовы", - отметил Зеленский.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили 2411 новых случаев коронавируса, больше всего - в Киеве, Харьковской, Одесской, Львовской и Тернопольской областях.

Отметим, с 7 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование.