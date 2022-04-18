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Почалася друга фаза війни. В ОП попередили про фейки з приводу наступу на Донбасі

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 22:30
Почалася друга фаза війни. В ОП попередили про фейки з приводу наступу на Донбасі Фото: глава ОП Андрій Єрмак (УНІАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава офісу президента Андрій Єрмак попередив про фейки з приводу наступи росіян на Донбасі. Він додав, що зараз почалася друга фаза війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Єрмака.

"Україна. Донбас. Безліч фейків зараз поширюються про наступ росіян", - написав глава ОП.

За його словами, почалася друга фаза війни проти Росії. Єрмак додав, що у Збройних силах України (ЗСУ) все надійно. Він закликав вірити в українську армію.

"Вона у нас дуже сильна",- підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, напередодні секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що вранці 18 квітня війська окупантів почали наступ на Донбасі.

Зазначимо, сьогодні вранці російські окупанти увійшли до міста Кремінна Луганської області.

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