ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о возможности проигрыша Украины: даже не хочу думать о таком

Новина українською →
Украина, Пятница 24 февраля 2023 20:01
Зеленский о возможности проигрыша Украины: даже не хочу думать о таком Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента)
Автор: Карина Левицкая

Самая большая проблема, которая может произойти в Украине, это слабость внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

На вопрос журналиста, что будет в Украине в случае проигрыша в войне, начатой Россией, Зеленский ответил, что не желает об этом даже думать.

"Самое важное - это единство. Даже если недостаточно оружия, патронов, снарядов, то мы можем проиграть, но здесь главное, что мы будем терять людей. И для нашей страны это будет вызовом", - заявил президент.

Он пояснил, что самой большой проблемой, которая может произойти, будет слабость внутри самой страны.

"Я даже не хочу думать о таком, что в следующем году 24 февраля мы будем в такой же ситуации как сейчас. Я не хочу о таком думать. Нам нужно быть уверенными. Мы победим. Где наши самолеты Тайфун? Спросите моего друга Риши (речь о премьере Британии Риши Сунаке - ред.)", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, о событиях в Украине и мире в годовщину российского вторжения можете узнать - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны