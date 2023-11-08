Зеленский о возможном президентстве Трампа: пока неясно, как скажется на Украине

Глава украинского государства заявил, что пока не до конца понятно, каким будет возможное президентство Трампа для Украины - хорошим или плохим.

Также он добавил, что украинцы обеспокоены тем, как в Республиканской партии США "раздаются голоса, которые призывают сократить помощь Украине".

Зеленский пригласил Трампа посетить Украину

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он приглашает бывшего американского лидера Дональда Трампа приехать в Украину. Так Зеленский отреагировал на обещание Трампа "прекратить войну в Украине за 24 часа" в случае переизбрания.

Глава украинского государства пообещал, что "за 24 минуты" объяснит экс-президенту США, что тот не закончит войну, а переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным невозможны.

В ответ Трамп отклонил приглашение. Он объяснил это тем, что якобы не хочет "создавать конфликт интересов".

Стоит заметить, что Трамп занимает пророссийскую позицию. Он хвалил Путина и несколько раз предлагал отдать часть территорий Украины России.