Зеленский о возможном президентстве Трампа: пока неясно, как скажется на Украине

Пока рано судить о том, как возможное переизбрание бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа может отразиться на Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на конференции Reuters NEXT.
Глава украинского государства заявил, что пока не до конца понятно, каким будет возможное президентство Трампа для Украины - хорошим или плохим.
Также он добавил, что украинцы обеспокоены тем, как в Республиканской партии США "раздаются голоса, которые призывают сократить помощь Украине".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он приглашает бывшего американского лидера Дональда Трампа приехать в Украину. Так Зеленский отреагировал на обещание Трампа "прекратить войну в Украине за 24 часа" в случае переизбрания.
Глава украинского государства пообещал, что "за 24 минуты" объяснит экс-президенту США, что тот не закончит войну, а переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным невозможны.
В ответ Трамп отклонил приглашение. Он объяснил это тем, что якобы не хочет "создавать конфликт интересов".
Стоит заметить, что Трамп занимает пророссийскую позицию. Он хвалил Путина и несколько раз предлагал отдать часть территорий Украины России.
Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.