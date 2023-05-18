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Зеленский может посетить саммит G7 в Японии: в ОП объяснили, от чего зависит решение

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский может лично посетить саммит G7 в японском городе Хиросима, который начнется в четверг, 18 мая, если разрешит ситуация на фронте.

Об этом заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовкву в комментарии Kyodo.

Он отметил, что Зеленский обязательно примет участие в саммите G7, однако пока неизвестно, в каком формате.

Жовква добавил, что окончательное решение

главными темами саммита "Большой семерки" в Японии станут перекрытие лазейок для обхода санкций против России и борьба за влияние с Китаем.

К тому же лидеры стран G7 планируют усилить санкции против РФ для того, чтобы энергетические и экспортные ресурсы не помогали военным действиям Кремля.

При этом ранее в Белом доме отмечали, что вопрос полного запрета на экспорт западных товаров в РФ не будет обсуждаться на саммите.

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Владимир ЗеленскийИгорь ЖовкваОфис президентаЯпонияСаммит G7