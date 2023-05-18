Китай и Россия станут главными темами на саммите G7 в Японии, - Bloomberg

Лидеры одних из самых развитых экономик мира собираются сегодня в японском городе Хиросима на саммит G7, сталкиваясь с кучей коллективных вызовов. Среди главных вопросов - перекрытие лазейок для обхода санкций против РФ и борьба за влияние с Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, "Группа семи" сталкивается с коллективными вызовами, экономическими испытаниями.

"Поскольку президент России Владимир Путин продолжает войну против Украины, а постпандемический Китай активно наращивает свое экономическое и стратегическое влияние", - отмечает Bloomberg.

Указано, что это одни из главных вещей, на которых лидеры "Большой семерки" - США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада должны сосредоточиться во время встречи.

В частности, одним из самых больших вызовов для "Большой семерки" является привлечение стран за пределами группы, особенно тех, которые называют Глобальным Югом - в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в странах Азии.

Меседж Глобального Юга состоит в том, что G7 должен сделать больше, чем просто указать, что они прислушиваются. Страны ищут ясности относительно долговой поддержки и других экономических гарантий.

Кроме того, лидеры G7 объединятся со своими коллегами из Европейского Союза в Японии, чтобы найти пути устранения лазейок обхода санкций, введенных против РФ.

Как пишут журналисты, они обсудят возможность почти полного запрета на экспорт в Россию, "хотя это предложение сталкивается с серьезными препятствиями".

Также будет единственная демонстрация поддержки Украины, которая готовится к контрнаступлению.

Bloomberg обращает внимание, что лидеры "Большой семерки" сталкиваются с вопросом, как бороться с Китаем.

Проблема заключается в том, что, несмотря на все разговоры о диверсификации цепей поставок, поддержке промышленности и создании самодостаточности в технологическом пространстве, страны G7 остаются в определенной степени зависимыми от второй по величине экономики мира.

Поэтому разделить вещи на отсеки (наказать Китай за якобы "экономическое принуждение", пытаясь сотрудничать с ним в глобальных проблемах здравоохранения и окружающей среды) невероятно сложно.

Вместе с тем лидеры G7 обсудят и другие неотложные вопросы. Они включают развитие искусственного интеллекта и регулирование криптовалюты.

"И поскольку большие части мира борются с повышением температуры и смертоносными волнами жары, на саммите нужно будет обсудить скоординированные ответы на то, что все больше становится глобальной угрозой с огромными последствиями для здоровья, экономических и вопросов безопасности", - резюмировали журналисты.