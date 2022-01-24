Зеленський і Мішель обговорили превентивні санкції проти РФ. В ЄС говорили, що їх не буде

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. В ході переговорів вони обговорили превентивні санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента .

Зокрема, вони обговорили питання підготовки ЄС широкого пакета превентивних економічних, політичних і санкцій безпеки, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію Росії проти України.

В ході переговорів Зеленського і Мішеля основну увагу було приділено координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль з метою деескалації ситуації з безпеки навколо України.

Зеленський підкреслив, що Україна не буде піддаватися провокаціям і разом зі своїми партнерами буде зберігати спокій і витримку.

Президент України також заявив про необхідність забезпечення стабільного розвитку вітчизняної економіки в умовах нинішньої ситуації з безпеки. У зв'язку з цим він подякував Євросоюзу за рішення виділити Україні макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро.