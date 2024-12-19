Зеленский о миротворцах: непростой процесс, но есть позитив от некоторых лидеров

Вопрос отправки миротворцев в Украину является непростым процессом, но Киев поддерживает его. Также есть позитив от некоторых лидеров по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время разговора с журналистами по итогам первого дня встреч в Брюсселе.

"Вся война как один день и он еще не закончился. К сожалению. Но мы делаем все для того, чтобы Украина была сильной. Для того, чтобы никто нам ничего не навязывал. И я думаю, что все у нас получается. У нас с партнерами была очень хорошая встреча. Не одна была. С президентом Макроном (Эммануэль Макрон, президент Франции, - ред.), потом с генсеком НАТО Рютте (Марк Рютте, генсек НАТО, - ред.), а потом у нас была первая часть встреч с лидерами Европы сегодняшняя", - заявил президент.

Зеленский рассказал, что тем для обсуждения было очень много, среди которых и вопрос миротворцев. Он отметил, что имел разговор с Макроном, в частности относительно его давней инициативы. Украина в целом поддерживает идею укрепления своих позиций, однако это требует детальной проработки.

Также президент положительно оценивает то, что Макрон уже провел контакты с некоторыми другими лидерами. Зеленский воздержался от раскрытия деталей, но отметил, что уже есть положительная реакция от отдельных лидеров по этому вопросу.

Вопрос отправки иностранных войск в Украину

Обсуждение возможности отправки западных войск в Украину еще продолжается. Первым этот вопрос поднял Макрон, но это вызвало лишь дискуссии среди союзников Киева. В то же время были и те, кто был готов рассмотреть эту возможность, а именно: Латвия, Канада, Эстония и Литва.

В Италии, в свою очередь, заявили, что их солдаты могут присоединиться к миссии только после прекращения боевых действий в Украине, а также подчеркнули важность предоставления гарантий безопасности Киеву.

Тем временем Reuters узнало, сколько военных может отправить Запад.