Зеленский о мирном плане: согласованной финальной версии нет

Президент отметил ключевое значение гарантий безопасности от США и НАТО.

"Мы работаем над гарантиями безопасности с Соединенными Штатами Америки. Для нас принципиальные вещи, чтобы это было проголосовано в Конгрессе США. Чтобы это были гарантии юридического обязывающие. Второе, чтобы это была 5 статья НАТО. Третье, чтобы мы знали, как партнеры будут реагировать в случае повторения агрессии России", - рассказал он.

Зеленский подтвердил, что "есть детали по оружию, по усилению нашей армии, по количественному составу украинской армии".

"В принципе, все эти детали, кроме состава, вы знаете, что она не менее 800 тысяч должна быть и оставаться. А относительно деталей вооружения и т.д., то мы договорились с Соединенными Штатами Америки, пока не доработается этот документ, не проговаривать публично детали", - сказал глава государства.

Комментируя вопрос о том, есть ли представление, когда американцы понесут последнюю версию мирного плана РФ, президент отметил отсутствие такой версии пока.

"Когда вы спрашиваете, что касается последней версии мирного плана, я не знаю, что такое последняя версия мирного плана РФ. Есть план, который Соединенные Штаты Америки с нами проговаривали и проговаривают с Россией. Последняя версия любого плана, - это согласованная версия. Пока что согласованной версии плана нет", - рассказал президент.

А отвечая на вопрос о том, когда он планирует обсудить мирный план с американским президентом, Зеленский ответил, что его новый контакт с Трампом возможен после финализации документов.