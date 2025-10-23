ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский о мирном плане Европы: нужно начать с диалога, но Россия бьет по детям

Брюссель, Четверг 23 октября 2025 18:29
UA EN RU
Зеленский о мирном плане Европы: нужно начать с диалога, но Россия бьет по детям Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Мирный план должен начинаться с воли сесть за стол и начать диалог. Но удары России по украинским детям показывают, что она не готова к миру.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Брюсселе.

Глава государства рассказал, что Украина обсуждала с определенными партнерами и очень хорошими друзьями подготовку отдельных пунктов для завершения войны. По его словам, на Западе не хотят, чтобы кто-то предложил российский мирный план через ту или иную третью страну.

Зеленский отметил, что в первую очередь должно быть прекращение огня. И если Россия готова к диалогу, то Украина тоже.

"План начинается даже не с прекращения огня, а с воли сесть и говорить. А не бороться, используя ракеты всех типов против просто детей. Вчера они ударили по детскому саду. Вторая армия мира сражается против украинских детей. Это не показывает, что они хотят завершить эту войну. Больше давления на Россию и они сядут и будут говорить. Я думаю, это план", - подчеркнул президент.

Слухи о мирном плане Европы и Украины

Напомним, 21 октября Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Украина и Европа готовят мирный план, который состоит из 12 пунктов.

План предусматривает полное прекращение боевых действий по линии фронта и дальнейшие переговоры об оккупированных территориях. Также предусматривается возвращение всех депортированных детей и обмен пленными.

При этом реализовать такой план должна будет специальная мирная комиссия под руководством президента США Дональда Трампа.

Bloomberg утверждало, что на этой неделе европейские чиновники посетят США, чтобы обсудить такой план. При этом пока неизвестно, поддерживают ли инициативу в Вашингтоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Мирные переговоры Война в Украине Ракетный удар Атака дронов
Новости
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию