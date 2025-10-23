Зеленский о мирном плане Европы: нужно начать с диалога, но Россия бьет по детям

Мирный план должен начинаться с воли сесть за стол и начать диалог. Но удары России по украинским детям показывают, что она не готова к миру.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами в Брюсселе.

Глава государства рассказал, что Украина обсуждала с определенными партнерами и очень хорошими друзьями подготовку отдельных пунктов для завершения войны. По его словам, на Западе не хотят, чтобы кто-то предложил российский мирный план через ту или иную третью страну.

Зеленский отметил, что в первую очередь должно быть прекращение огня. И если Россия готова к диалогу, то Украина тоже.

"План начинается даже не с прекращения огня, а с воли сесть и говорить. А не бороться, используя ракеты всех типов против просто детей. Вчера они ударили по детскому саду. Вторая армия мира сражается против украинских детей. Это не показывает, что они хотят завершить эту войну. Больше давления на Россию и они сядут и будут говорить. Я думаю, это план", - подчеркнул президент.