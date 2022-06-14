Зеленський про мир з Росією після Путіна: залежить від російської сторони

Наскільки тривалим буде мир України з Росією після нинішньої війни, залежатиме від російської сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для данських ЗМІ.
Зокрема, йому поставили питання про те, чи можливий тривалий мир з Росією навіть після того, як Україна поверне свої території і після відходу президента Володимира Путіна.
"Це залежить від бажання російської сторони, чи бачать вони для себе цивілізований розвиток в майбутньому, це їх вибір. Або вони хочуть просто бути окремою цивілізацією без спілкування з рештою світу. Наша країна повинна бути з точки зору безпеки готова до будь-якого моменту, будь-якого вторгнення, тому і будувати нашу державу ми будемо будувати саме на таких принципах. Бути готовими завжди до ризику вторгнення з російської сторони", - відповів Зеленський.
Нагадаємо, раніше Зеленський говорив, що буде готовий до переговорів з Росією, коли вона реально захоче покласти край війні.
Крім того, за його словами, незважаючи на територіальні втрати, стратегічна ініціатива залишається за Україною.
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