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Зеленський: світ не вірить у майбутнє Росії, не говорить про нього, жодної перспективи

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Київ, Середа 09 березня 2022 00:07
Зеленський: світ не вірить у майбутнє Росії, не говорить про нього, жодної перспективи Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Заборона імпорту нафти з Росії, яку ввели США, істотно послабить окупантів. Світ вже не вірить у майбутнє Росії і не говорить про нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави звернув увагу на заборону імпорту нафти з Росії. Він зазначив, що цей крок США відчутно послабить окупантів.

"Світ не вірить у майбутнє Росії, не говорить про нього. Ні слова, жодної перспективи. Вони все розуміють. Вони говорять про нас. Вони допомагають нам. Вони готуються підтримати наше відновлення. Після війни. Тому що всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обов'язково настане ось "після війни", – зазначив президент.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки прийняли рішення відмовитися від енергоносіїв Російська Федерація. Ввели заборону на імпорт газу, нафти та енергії.

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