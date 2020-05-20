Зеленський про мінський формат: не хотів би застосовувати план "В" і "С"

Президент України Володимир Зеленський, заявив, що не хотів би застосовувати план "В" і "С" у мінських переговорах по врегулюванню ситуації на Донбасі. Він також сказав, що переговорний процес загальмувався через пандемію.

Про це глава держави заявив під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"З точки зору Мінську і цього треку. Будемо боротися до кінця за Мінськ, адже з Мінськом пов'язані санкції проти РФ, Ви знаєте, що їх всі хочуть зняти, не тільки Росія, але і багато європейських країн. Я розумію, що вони економічно страждають через ці санкції. Але ми будемо боротися. Рік я даю на те, що ми будемо боротися", - заявив Зеленський.

За його словами, мінський переговорний процес загальмувався через пандемію.

"Через коронавірус трохи загальмувався процес, тому я даю собі ще кілька місяців, щоб все-таки дотиснути, щоб ми змогли знайти дипломатичний вихід із цієї ситуації, згідно з мінськими домовленостями. Я не хотів би застосовувати план "В" і "С". Тому що є і план "В" і план "С". Може так статися, що не спрацює перший план", - додав президент.

Також він сказав, що мінський формат в пріоритеті, але інші формати ніхто не скасовував". За його словами, Україна готова до будь-якого формату переговорів, якщо це допоможе закінчити війну на Донбасі.

Раніше РБК-Україна писало, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 2 червня планують відправитися в Берлін (Німеччина) на переговори по врегулюванню на Донбасі.