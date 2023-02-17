Зеленский: Мы понимаем, что после этой войны в Донбассе ничего живого не будет

На Донбассе, где происходят активные боевые действия, после этой войны не останется ничего живого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время Мюнхенской конференции безопасности .

"О наступлении (России, - ред.). Там не так сложно, там не такие гении работают в военно-политическом руководстве РФ. Они ищут слабые места в нашей обороне, смотрят на нашу логистику. Не случайно они бьют по гражданскому сектору, по инфраструктуре, по логистике, по энергетической сети. Все это удары не случайны", - сказал Зеленский.

По его словам, россияне пытаются запугивать людей, чтобы был хаос и не было мощи от объединения внутри государства.

"Они постоянно над этим работают. Поэтому они ищут любые слабые места - они смотрят на юг нашего государства. Они работают без пауз все эти месяцы почти год на востоке, там самая горячая, там их самая большая группировка. Даже тогда, когда мы деоккупировали Херсон где-то 40 тысяч их военных бежали на восток", - отметил президент.

Он подчеркнул, что именно на востоке оккупанты ищут слабые места нашей обороны.

"Как они там воюют? Каждый день бьют артиллерией по гражданским домам, совершенно неслучайно, все разрушают, для того чтобы люди выходили, выбегали, и потом туда пытаются зайти. Вот что они делают на Донбассе. Мы понимаем, что после этой войны на Донбассе ничего живого не будет. Я сейчас и о людях, и об инфраструктуре", - подчеркнул глава государства.

Зеленский провел параллели между действиями российского военно-политического руководства РФ в войне на Украине и Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны.

"Так же, как действовал Гитлер во время Второй мировой войны. Сюрпризов здесь никаких нет. Мы понимаем, что они делают. Если будем успевать с партнерами быть мощнее - деоккупируем раньше. Если замедлен будет процесс - есть риски разрушения всего Донбасса, но все равно потом мы все деоккупируем. Но я думаю о людях, хотелось бы раньше иметь поддержку, чтобы сохранить максимум людей и это самое важное", - добавил президент.