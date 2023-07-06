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Зеленский: мы боремся за свою жизнь, а если бы хотели воевать, то уже были бы в России

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина просит о помощи, потому что хочет выжить и восстановить свою жизнь. Если бы мы хотели просто воевать, то уже бы были в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Болгарии.

"Мы говорим о некоторых цифрах с нашими партнерами и Болгария не исключена. Мы благодарны за помощь. Чтобы вы поняли количество снарядов. Это большая помощь. Но нам это на 5 дней. Понимаете, что такое война? Какой аппетит этой трагедии", - говорится в заявлении.

Президент пояснил, что Украина воюет, потому что просто хочет восстановить свою жизнь, хочет выжить, именно поэтому и просит о помощи у партнеров.

"Если бы мы хотели воевать, мы бы были на территории России", - добавил президент.

Зеленский в Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софию в четверг, 6 июля.

Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

После встречи Зеленского с премьером Болгарии в Софии была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины.

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