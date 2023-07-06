Зеленский: мы боремся за свою жизнь, а если бы хотели воевать, то уже были бы в России

"Мы говорим о некоторых цифрах с нашими партнерами и Болгария не исключена. Мы благодарны за помощь. Чтобы вы поняли количество снарядов. Это большая помощь. Но нам это на 5 дней. Понимаете, что такое война? Какой аппетит этой трагедии", - говорится в заявлении.

Президент пояснил, что Украина воюет, потому что просто хочет восстановить свою жизнь, хочет выжить, именно поэтому и просит о помощи у партнеров.

"Если бы мы хотели воевать, мы бы были на территории России", - добавил президент.

Зеленский в Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софию в четверг, 6 июля.

Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

После встречи Зеленского с премьером Болгарии в Софии была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины.