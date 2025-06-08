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Зеленский: мы близки к моменту, когда можно заставить РФ закончить войну

Воскресенье 08 июня 2025 18:45
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Зеленский: мы близки к моменту, когда можно заставить РФ закончить войну Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о приближении к моменту, когда можно заставить Россию остановить войну. Ключевыми факторами являются операции в РФ и единство США и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ABC News.

"Честно говоря, мы подошли очень близко к моменту, когда можно заставить Россию закончить войну. По крайней мере, остановить ее. Мы подошли очень близко к этому. Мы это чувствуем. Наша операция внутри у них, хоть они и бесятся, "Паутин", хоть они и бесятся, они все понимают", - сказал президент.

Зеленский отметил, что если будут подобные кейсы с 20 тысячами ракет от "Шахедов", которые США вместо передачи Украине отдали на Ближний Восток - тогда наше государство будет рассчитывать на собственные силы.

Он пояснил, что под "собственными силами" подразумевает "не давать возможности убивать" и "бомбить нас".

"То есть мы будем развивать тогда это направление. И россияне понимают, если мы будем развивать именно это направление - мы не хотим продолжения войны, но если выход только такой, мы будем бороться за себя", - сказал глава государства.

Также он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну, но может это сделать из-за давления партнеров. Поэтому Украине нужна помощь ваш Соединенных Штатов, а также единство США в Европы в давлении на Путина.

"Мы подошли очень близко. Нам нужна сильная помощь от Соединенных Штатов. Соединенным Штатам нужно единство с Европой и все-таки давить на Путина. Он не хочет закончить войну, но он может закончить войну через давление партнеров. На мой взгляд, это дает шанс. И это точно не пессимистично, я говорю о реальности", - резюмировал Зеленский

Другие заявления Зеленского

Напомним, в этом же интервью президент Украины оценил операции СБУ на территории России и оккупированном Крыму.

В частности, отметил, что операция "Паутина", по результатам которой была поражена стратегическая авиация РФ - оценивается на 10 баллов. В то же время он проинформировал, что на Крымском мосту удалось реализовать далеко не все. Там операции оцениваются на 7-8 баллов.

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