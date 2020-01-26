Зеленський: міжнародне співтовариство має не допускати проявів антисемітизму

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вечері з нагоди 75-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау, на якому були присутні колишні в'язні табору і їх сім'ї. Про це повідомляє прес-служба президента.

"Мабуть, людство ще не придумало слів, які могли б описати незламність і силу вашого духу", - сказав він в'язням концтабору, які пережили Голокост.

Також він зазначив, що спогади в'язнів Аушвіца, багато з яких видані в книжках, дуже складно читати, оскільки неможливо при цьому стримати сльози. За словами глави держави, навіть для прочитання мемуарів в'язнів Аушвіца потрібно мати силу.

Зеленський заявив, що спогади в'язнів Аушвіца наповнені болем, сумом і страхом, але одночасно боротьбою, витримкою, надією і неосяжної людською мудрістю, адже в них проглядається заклик викорінити ненависть як найбільший руйнівник людської цивілізації.

"Я впевнений, що сьогодні це – завдання номер один для кожного світового лідера. Міжнародне співтовариство має об'єднатися і не допустити будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії та расизму. Має стояти на сторожі гуманізму, толерантності та свободи. Зупинити зло, перш ніж воно стане небезпечним для людства" - підкреслив він.

Президент назвав Голокост жахливою трагедією єврейського народу і трагічним уроком для всього людства, а також закликав пам'ятати про цю сторінку історії і ніколи не допустити її повторення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увечері 26 січня прибув до Польщі для участі в пам'ятних заходах в Освенцімі.