Зеленский: Почти полсотни воинских частей уже получили отличие "За мужество и отвагу"

Президент Владимир Зеленский заявил, что около полусотни украинских воинских частей получили почетное отличие "За мужество и отвагу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Сегодня (24 сентября - ред.) я присвоил почетное отличие "За мужество и отвагу" трем нашим бригадам", - отметил он.

Зеленский рассказал, что говорится о:

1-й отдельной танковой Северской бригаде;

40-й отдельной артиллерийской бригаде;

57-й отдельной мотопехотной бригаде.

Президент указал, что с начала полномасштабного вторжения России бойцы 1-й отдельной танковой бригады достойно и мужественно выполняли поставленные задачи.

Сначала на Черниговском направлении, а сейчас - в самых горячих точках юга и востока Украины.

"За полгода более тысячи воинов этой бригады удостоены наград", - сказал глава государства.

Он отметил, что подразделения 40-й отдельной артиллерийской бригады защищают Украину в Харьковском направлении.

"Доказанные потери российской армии от огня этой нашей бригады дают понять всем оккупантам, что врагу на нашей земле места нет и не будет", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, 57-я отдельная мотопехотная бригада за этот месяц отметилась хорошими результатами на юге Украины - освобожден ряд населенных пунктов в Херсонской области.

В период полномасштабного вторжения РФ в этой бригаде три воина отмечены орденом "Золотая Звезда" и 275 военнослужащих получили государственные награды.

"Кстати, с момента начала такой награды для наших военных подразделений, а была она начата в мае этого года, уже 46 воинских частей отмечены за мужество и отвагу. Из них 38 воинских частей ВСУ, четыре воинские части ГПСУ, четыре воинские части Нацгвардии" , - добавил украинский лидер.