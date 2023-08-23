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Зеленский: предстоящие выборы в США повлияют на поддержку Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президентские и парламентские выборы в США, которые пройдут в 2024 году, безусловно, повлияют на поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что украинские чиновники находятся в постоянном контакте с американскими, в том числе на уровне глав государств. В частности, сейчас проходит разговор руководителя Офиса президента Андрея Ермака с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. 

По словам Зеленского, темами таких переговоров являются: формула мира, поставки оружия, усиление украинской противовоздушной обороны. 

Президент напомнил, что в следующем году в США пройдут выборы. 

"Это, безусловно, будет иметь влияние на поддержку Украины. Безусловно, это может повлиять как позитивно, так и негативно. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы поддержка США не спадала. Со своей стороны мы отдаем все свое время, всю свою энергию, чтобы постоянно сотрудничать с США", - отметил Зеленский. 

В то же время глава государства анонсировал контакт с президентом США Джо Байденом и встречу с представителями Конгресса США, которая состоится сегодня, 23 августа. 

Выборы в США

Напомним, президентские и парламентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. 

Главным кандидатом на пост президента от демократов является Джо Байден, а от республиканцев - Дональд Трамп. 

Отметим, ранее министр экономики Украины Сергей Марченко оценил, есть ли риск уменьшения помощи нашей стране из-за будущих выборов в США. 

 

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