Зеленский: массированный удар может быть в течение 48 часов, РФ приготовила ракеты

"Мы знаем от разведок и наших партнеров, что россияне приготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Может быть сегодня этот удар: информация предварительная такая, что на протяжении 48 часов", - подчеркнул глава государства.

Он призвал всех украинцев беречь себя и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Президент отметил, что Украина ожидает понимания со стороны партнеров и добавил, что первым приоритетом, с которым они могут помочь Киеву, является ПВО.

"Все договоренности должны выполняться - выполняться оперативно. МИД Украины все наши дипломаты должны действовать быстрее, и потребности Украины должны звучать громче в мире, потому что это реальные потребности защиты жизни", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства заявил, что в ключевых странах-партнерах все больше знают о том, что в Украине происходит действительно, а также об ударах России и о затягивании ею войны.

Напомним, сегодня днем российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киевской области. Наибольшие разрушения произошли в Бучанском районе.

В результате атаки погибли 10 человек, еще почти 100 человек получили ранения разной степени тяжести.