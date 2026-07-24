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Зеленский: массированный удар может быть в течение 48 часов, РФ приготовила ракеты

21:11 24.07.2026 Пт
2 мин
Украинцам следует реагировать на сигналы воздушной тревоги
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Россия уже приготовила ракеты для нового обстрела Украины. Он может произойти в течение 48 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Мы знаем от разведок и наших партнеров, что россияне приготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Может быть сегодня этот удар: информация предварительная такая, что на протяжении 48 часов", - подчеркнул глава государства.

Он призвал всех украинцев беречь себя и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Президент отметил, что Украина ожидает понимания со стороны партнеров и добавил, что первым приоритетом, с которым они могут помочь Киеву, является ПВО.

"Все договоренности должны выполняться - выполняться оперативно. МИД Украины все наши дипломаты должны действовать быстрее, и потребности Украины должны звучать громче в мире, потому что это реальные потребности защиты жизни", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства заявил, что в ключевых странах-партнерах все больше знают о том, что в Украине происходит действительно, а также об ударах России и о затягивании ею войны.

Напомним, сегодня днем российские оккупанты нанесли баллистический удар по Киевской области. Наибольшие разрушения произошли в Бучанском районе.

В результате атаки погибли 10 человек, еще почти 100 человек получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, в ночь на 25 июля российские войска атаковали Украину пятью ракетами и 180 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство воздушных целей, однако избежать попаданий не удалось.

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